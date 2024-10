Calciomercato – Schira: “Milan, Napoli e Juve su Bonny. Ma il Parma …”

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira , giornalista sportivo ed esperto di calciomercato , Milan , Napoli e Juventus stanno seguendo lo stesso giocatore per migliorare il proprio reparto offensivo . Si tratta di Ange-Yoan Bonny , attaccante classe 2003 del Parma . Il francese, che domani compirà 21 anni , ha segnato 3 gol e servito 1 assist in 8 partite di Serie A .

Schira, sul proprio profilo X, scrive che uno scout del Milan era presente allo Stadio Sinigallia sabato scorso per osservare l'attaccante francese in occasione del match Como-Parma (1-1 il risultato finale), mentre la Juve terrà d'occhio il classe 2003 nelle prossime settimane. Ma il Parma ha le idee chiare e ha già preso una decisione: i ducali non sono intenzionati a cedere Bonny nella sessione invernale di calciomercato.