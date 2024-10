Victor Osimhen potrebbe vestire la maglia del Milan a partire dal calciomercato estivo 2025. La notizia, clamorosa, ha scosso nelle ultime ore gli ambienti di mercato. Anche perché, per vedere il nigeriano approdare alla corte di Paulo Fonseca, dovrebbe verificarsi uno scenario che avrebbe ancora più del sensazionale. Di che cosa stiamo parlando? Vi spieghiamo, punto per punto, perché vedere il forte centravanti dell'ultimo Scudetto del Napoli in maglia rossonera non sarebbe più pura utopia.