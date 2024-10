Milan-Napoli, Leao titolare? Una promessa a Ibrahimovic. E Fonseca…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Rafael Leao ha due giorni per prendersi la maglia da titolare in vista di Milan-Napoli. Contro il Bologna, partita poi rinviata, erano alte le possibilità di panchina, con Noah Okafor favorito per un posto da titolare. Ora c'è tempo per il portoghese per convincere Fonseca a schierarlo in campo fin dal primo minuto. Come ricorda la rosea, l'inizio del 2024-25 di Leao non è stato positivo e il feeling con Fonseca non sarebbe eccezionale. Le incomprensioni sarebbero scaturite dalle richieste del tecnico. Pioli trattava Leao come un figlio, mentre Paulo lo tratta come un professionista e non gli sconta nulla a livello difensivo. E proprio le corse in fase di non possesso sarebbero alla base delle maggiori pause che Rafa si prende in attacco. Per questo non sarebbe intoccabile.