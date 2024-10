Calciomercato Milan – Raspadori in attacco? Chieste informazioni: le ultime

Calciomercato Milan, Raspadori il nuovo obiettivo per l'attacco rossonero? La dirigenza avrebbe chiesto informazioni: la richiesta del Napoli

Calciomercato Milan , i rossoneri a gennaio potrebbe pensare a qualche colpo importante per rinforzare al rosa di Fonseca , che sembra comunque corta. In attacco potrebbe arrivare un rinforzo che possa dare man forte ad Alvaro Morata . Abraham e Jovic stanno avendo problemi fisici e stanno calando con le prestazioni. Ecco il possibile nuovo obiettivo della dirigenza del Milan .

Calciomercato Milan - Si pensa a Raspadori? La richiesta e la volontà del Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il Milan, insieme all'Atalanta, sarebbe sulle tracce di Giacomo Raspadori in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto si legge, infatti, il Milan avrebbe preso informazioni sul calciatore. Questo perché la dirigenza rossonera vorrebbe una seconda punta da affiancare a Morata. C'è però da convincere il Napoli con Conte che non vorrebbe cambiare nulla almeno fino a giugno. I partenopei potrebbero cambiare idea se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro.