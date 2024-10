Milan, basta con gli allarmismi: non c’è nessun caso Leao. Ecco perché

Esce Leao e il Milan segna. Fermi tutti, è solo casualità. Sta facendo molto discutere, dopo il match di Champions League contro il Bruges , la sostituzione di Rafael Leao . Paulo Fonseca , nel post partita, ha provato a spiegare come tale cambio fosse del tutto naturale, avendo inserito un giocatore, in questo caso Noah Okafor , in grande fiducia dopo la prestazione nella vittoriosa partita contro l' Udinese .

Lo ribadiamo, è pura casualità. Fino al momento della sua sostituzione, Leao stava giocando come il migliore in campo: fiammate improvvise, tanti dribbling e occasioni mal sfruttate dai suoi compagni. Il valore della stella portoghese non si mette in discussione e l'entrata in campo di Okafor non certifica alcun malumore.