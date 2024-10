Inchiesta ultras Inter e Milan: Marotta e Scaroni convocati dall’Antimafia

Come riportato da Tuttosport e Sportmediaset , i dirigenti saranno ascoltati per contribuire a redigere, entro qualche mese, una relazione da presentare al Parlamento. Walter Verini , senatore e membro della Commissione Antimafia , ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che "questa relazione servirà da leva per cercare di fare qualcosa di concreto". Secondo Verini , sebbene i Daspo siano strumenti utili, essi intervengono solo dopo i fatti già accaduti. È fondamentale, quindi, implementare misure di prevenzione.

In conclusione, l'indagine non solo ha avuto ripercussioni immediate, ma ha anche spinto le autorità e le istituzioni calcistiche a riflettere su come garantire un futuro migliore per il calcio italiano, lontano da problematiche di illegalità e violenza.