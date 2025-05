Alvaro Morata, attaccante di proprietà del Milan, avrebbe preso una decisione in merito al proprio futuro. Il centravanti spagnolo, infatti, nel corso della sessione invernale di calciomercato ha cambiato casacca, finendo in prestito al Galatasaray. Per quanto la sua esperienza in rossonero sembrasse andare bene, al di là della questione realizzativa, il cambio in panchina da Paulo Fonseca a Sérgio Conceicao lo avrebbe destabilizzato. Il che lo avrebbe spinto, di conseguenza, ad accettare di andare in Turchia ad annata in corso. La sua parentesi non è che stia andando granché bene, ma il suo futuro potrebbe comunque essere nel club di Istanbul.