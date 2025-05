Milan, Morata verso il riscatto. Per quanto riguarda Bennacer ...

Morata è passato a gennaio al Galatasaray per 6 milioni di euro di prestito, che tra un anno può diventare riscatto a titolo definitivo per altri 8 o 9 , nel caso in cui il prestito fosse esteso fino al termine della stagione 2025/2026. Ha segnato 5 volte su 10 partite di campionato e una in Coppa di Turchia. Secondo Calciomercato.com, la sua stagione lo starebbe portando verso un riscatto quasi sicuro da parte dei turchi.

Milan, Morata e Bennacer saranno riscattati? Due situazioni diverse. Il punto

Secondo il sito, il discorso sarebbe leggermente diverso per quanto riguarda Bennacer: il centrocampista del Marsiglia, che ha conquistato la Champions League, non sarebbe sicuro di non fare ritorno al Milan in estate. Il giocatore, infatti, è partito a gennaio con un prestito oneroso da un milione di euro fino a giugno, 12 milioni (più 3 di bonus) per il riscatto. Sette presenze da titolare, 4 da subentrante ed una panchina. Bennacer non vorrebbe tornare al Milan, ma molto passerà dalle valutazioni di Roberto De Zerbi.