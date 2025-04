Milan, i prestiti fruttano un bel bottino. Da Morata a Kalulu: ecco quanto

Sono ben 13 i giocatori che giocano in altre squadre ma che sono ancora di proprietà del Milan. Sette di questi, però, hanno la possibilità di non tornare a Milanello poiché ceduti sotto la forma del prestito con diritto di riscatto. Partiamo da quelli che sono certi di salutare definitivamente i rossoneri. Ismael Bennacer verrà riscattato dal Marsiglia per una cifra vicina ai 12 milioni, escludiamo i bonus maturati per prestazioni e premi individuali. Tuttavia, il club francese potrebbe anche cambiare idea, soprattutto se Roberto De Zerbi venisse esonerato a fine stagione. Anche in quel caso, però, il futuro di Bennacer non sembra essere al Milan.

C'è poi Pierre Kalulu, il quale ha convinto la Juventus e porterà alle casse rossonere circa 14 milioni di euro. Non ci dimentichiamo di Alvaro Morata, con l'attaccante spagnolo che, però, è stato ceduto attraverso una formula diversa. Si tratta sempre di un prestito, ma che cambia in base al momento in cui scatta il diritto. Se il Galatasaray riscatterà Morata entro il 15 gennaio 2026, allora verserà al Milan circa 8 milioni di euro. Qualora, invece, il prestito venisse prolungato, allora il club turco pagherà 9 milioni.

Discorsi diversi per Noah Okafor e Yacine Adli. Il primo è stato ceduto al Napoli ma difficilmente il club azzurro pagherà il diritto fissato a 23,5 milioni di euro. Il centrocampista algerino, invece, sembrava ormai destinato a rimanere alla Fiorentina, ma la Viola sta riflettendo su questa possibilità e potrebbe anche non pagare il riscatto fissato a 10,5 milioni. Infine, concludiamo con Lorenzo Colombo. L'attaccante italiano, a questo giro, potrebbe salutare definitivamente il Milan, squadra in cui è cresciuto, per rimanere all'Empoli. C'è da capire, però, se il club toscano sceglierà di pagare i 7 milioni di euro fissati o se proverà a trattare per un nuovo accordo a cifre più basse.

Insomma, da questi prestiti il Milan potrebbe ricavarne circa 40 milioni di euro, ma non possiamo dimenticare che, ad oggi, nella rosa rossonera sono presenti dei giocatori destinati alla cessione (Origi su tutti). Il club rossonero dovrà essere bravo a vendere, poiché la mancata qualificazione alla Champions peserà molto e i tifosi potrebbero non accogliere in modo positiva una possibile cessione importante. Soprattutto, dopo una stagione deludente come questa. LEGGI ANCHE: Milan, le chance di Conceicao aumentano: ma non è detto che lui voglia restare...>>>