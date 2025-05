Calciomercato Milan, Romano: “Offerta del City per Reijnders: i dettagli”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza in merito all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders del Milan

Calciomercato Milan, offerta del City per Reijnders: Romano conferma tutto e rilancia ...

Come riferito da Fabrizio Romano sarebbe addirittura prevista un'offerta nei prossimi giorni da parte dei Citizens, che lo hanno individuato come numero 8 ideale. Questa proposta dovrebbe essere di 50 milioni di euro. Da capire come i rossoneri reagiranno, anche perché comunque parliamo di cifre importanti che potrebbero far vacillare questa dirigenza.