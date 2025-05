Milan, Galli duro: “Manca identità, tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'la Repubblica', soffermandosi in modo particolare sul Milan, tra la finale di Coppa Italia e il nuovo allenatore. A suo dure sono stati commessi parecchi errori, a partire dalla costruzione della rosa fino alla poca fiducia a Paulo Fonseca. Non solo, perché poi sottolinea come manchi identità e che questa, volendo, possa essere data da un tecnico come Roberto De Zerbi. Come DS, invece, vorrebbe Giovanni Sartori del Bologna. Ecco, dunque, le sue parole in merito.