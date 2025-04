Derby, Filippo Galli: 'Milan, la partita dell'anno. Inter più forte, ma ...'

Sul giocarsi tutto in un derby che non è mai semplice: «Sarà una partita difficile. L’Inter ha perso a Bologna, ma al di là di quello e dell’essere impegnata su più fronti, non credo che i nerazzurri sottovaluteranno il derby. Si tratta sempre di un match che regala stimoli impensabili».

Sull'importanza di giocare un derby: «Sempre, per me si tratta sempre di un’occasione speciale per i giocatori e per i tifosi, per la supremazia cittadina. È vero che basarla solo su questa partita non tiene conto dell’Inter che col Napoli sta dominando il campionato ed è in semifinale di Champions, ma il derby mantiene comunque quel valore lì».

Sul Milan che, in questa stagione, è imbattuto in 4 derby con 2 vittorie e 2 pareggi: «Dimostra come ogni partita sia una storia a sé. Il Milan ha una rosa che può competere nel doppio scontro e nella singola partita con l’Inter, nonostante i nerazzurri ad oggi abbiano dimostrato, visti i risultati ottenuti, di essere più forti. Ma i rossoneri possono tranquillamente tenere testa ai nerazzurri».

Sull'Inter che vorrà rifarsi stasera: «Per la consapevolezza delle proprie forze è importante pure per l’Inter raggiungere la finale».

"Per i tifosi del Milan un altro Triplete dell'Inter sarebbe una sofferenza" — Sul sogno Triplete per i nerazzurri, incubo per i milanisti: «Per i tifosi rossoneri un altro Triplete dell’Inter sarebbe una sofferenza. La goliardia a Milano è elevata, normale che per i sostenitori rossoneri non sia un’eventualità tanto digeribile».

Su chi avrebbe fatto la stagione migliore con un Milan con due trofei in bacheca e con l'Inter a zero titoli: «Io credo che ogni annata non possa essere considerata solo con l’esito finale. Per i rossoneri vincere due competizioni sarebbe una soddisfazione, ma rispetto a campionato e Champions sono due tornei che non hanno lo stesso peso. Poi certo, oggi vincere la Coppa Italia per il Milan sarebbe importantissimo».

Sulla possibilità che Sérgio Conceição salvi la panchina con quest'eventualità: «Va chiesto alla dirigenza (ride, n.d.r.). Dipende da tante cose, non solo da un trofeo in più in bacheca».

Sugli uomini decisivi del derby Inter-Milan di stasera: «Nell’Inter dico Lautaro Martínez, è sempre un giocatore determinante, che risponde sempre presente nelle partite che contano. Spero che nel Milan Rafael Leão possa dare un segnale importante rispetto all’esito della gara. Poi occhio a Tijjani Reijnders e a Christian Pulisic».

Sulla possibilità di arrivare ai rigori: «Può essere, anche se non ho la sfera di cristallo per dirlo (ride, n.d.r.). A quel punto sarebbe una sfida per cuori forti …».