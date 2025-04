Derby Inter-Milan, la carica di Conceicao: 'A fine stagione parlo io'

Con onestà intellettuale, Conceicao ha ammesso, alla vigilia del derby Inter-Milan, che la stagione della sua squadra non sarebbe positiva neanche vincendo la coppa nazionale. «Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto e andare in fondo in Champions League. Per un club storico come il Milan dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia», ha detto il tecnico rossonero.

"Complimenti all'Inter, ma noi dobbiamo sfruttare i loro punti deboli" — «Contro l’Inter è una partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan e per i tifosi. Complimenti all'Inter per il suo percorso in Champions e in campionato. Però dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti ai loro punti di forza. Loro sono in tante competizioni ma sono abituati. Poi hanno una rosa ampia e la qualità c'è sempre». A livello tattico il Milan ha sempre aggiunto un difensore per arginare la potenza offensiva dei nerazzurri: «Abbiamo sempre aggiunto un quinto elemento nella nostra linea difensiva, alle volte Yunus Musah, altre volte Álex Jiménez», ha ribadito l'ex Porto.

Per il Milan, eliminare l'Inter e, successivamente, vincere la Coppa Italia in finale (probabilmente) contro il Bologna vorrebbe anche dire accedere alla prossima edizione dell'Europa League: unico modo che ha, nel concreto, il Diavolo per giocare le coppe europee nella prossima stagione. Annata che non dovrebbe più vedere Conceicao alla guida dei rossoneri. Anche se, lui, in finale di conferenza, ha voluto precisare: «Le valutazioni personali sul mio percorso al Milan le condividerò alla fine. Di quanto fatto di buono e non dopo sei mesi di lavoro».