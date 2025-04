Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per uno dei migliori in Serie A

Questa sera, a 'San Siro', contro l'Inter, il Milan di Sérgio Conceição avrà la grande occasione di centrare la finale della Coppa Italia 2024-2025 e di dare una parvenza di senso al suo finale di stagione; intanto, però, non si fermano i 'rumors' sui cambiamenti che ci saranno nel calciomercato estivo. Sia nell'organico, come logico, sia nel management e in panchina. Ma andiamo con ordine e analizziamo ciò che dovrebbe succedere nelle prossime settimane in casa rossonera. PROSSIMA SCHEDA