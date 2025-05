"Stanno chiedendo una cifra record per la cessione di un giocatore da parte del Milan e per il suo trasferimento al Manchester City. La più grande cessione nella storia del Milan è stata quella di Kakà, che se ne è andato per circa 56 milioni di sterline quando si è trasferito al Real Madrid qualche anno fa. Stanno aspettando probabilmente più di 70 milioni di sterline per Reijnders. Può giocare come numero otto, come centrocampista box-to-box, oppure può giocare anche come doppio perno. Quindi è sicuramente qualcosa che Pep Guardiola sta cercando di aggiungere alla sua squadra".