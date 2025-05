Inter, Moratti stuzzica il Milan: e sul rivale Berlusconi rivela che …

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Silvio Berlusconi, ex numero uno del Milan

Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai quotidiani 'La Gazzetta dello Sport' e 'Il Corriere della Sera', soffermandosi in modo particolare sul rapporto con Silvio Berlusconi , ex proprietario del Milan . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sulle rivali storiche Milan e Juventus: "Ma il vero avversario non era e non è il Milan, è sempre stata la Juve".

Sul rapporto con Berlusconi: "Di grande lealtà e correttezza. Entrambi abbiamo dato tanto per il bene dei nostri colori e malgrado avessimo idee diverse la simpatia reciproca non era in discussione. Anche se non gli ho mai creduto quando diceva di tifare per entrambe le squadre di Milano…".