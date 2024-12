Ex Inter, Moratti: “Il Milan di Berlusconi vinceva tutto. Non mi sono mai …”

Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del 'Quotidiano Nazionale', nell'edizione in edicola questa mattina, toccando anche il tema della rivalità con il Milan di Silvio Berlusconi . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Inter, Moratti rivela: "Mia moglie mi perdonò quando le parlai del Milan"

Sulla decisione di acquisire l'Inter: "Avevo promesso a Milly che non l’avrei fatto, lei preferiva destinare in solidarietà quei quattrini. Ma la passione fu più forte. Mia moglie apprese la notizia dalla televisione. Non voleva più farmi entrare in casa. Lei mi disse che dovevamo impegnarci per aiutare chi soffre. Le risposi con una battuta: conosci qualcuno che soffra più degli interisti, mentre il Milan di Berlusconi vince tutto e la Juve sta tornando grande? Così, mi perdonò".