L'ex allenatore di Pulisic: 'Incredibile da quando è al Milan. Un leader ...'

Anthony Hudson , ex Commissario Tecnico degli Stati Uniti ad interim nel 2023, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al collega Zachary Lowy di 'RG', soffermandosi in modo particolare sul Christian Pulisic , attaccante esterno del Milan , di cui è stato allenatore. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, l'ex allenatore pazzo di Pulisic: "Christian è incredibile. È uno di quei leader che ..."

"Sono così felice, è così bello da vedere, perché questo è un ragazzo che ama il suo paese. Adora giocare per gli States. Gli importa così tanto. È un ragazzo davvero buono e gli importa di voler fare bene. È qualcuno che vuole costantemente migliorare se stesso e il suo gioco. Puoi semplicemente vederlo in lui. Lo puoi vedere quando parla. Puoi vedere la passione dentro di lui quando parla. Significa così tanto per lui. Da quando è andato al Milan penso che sia stato incredibile. Penso che sia una grande mossa per lui, ma con gli Stati Uniti, ha avuto un ruolo difficile, sai, tutta la faccenda di Capitan America. E sai, tornare a dover essere l'uomo copertina".