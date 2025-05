Sull'arbitro Marco Guida: "Giusta considerazione. Se chiedi (legittimamente) di non arbitrare la squadra della tua città perché temi ritorsioni, coerentemente non devi mai occuparti della sua squadra rivale. Il tema non è solo che Guida e Maresca non vogliano arbitrare il Napoli, ma perché questa città metta paura a 2 arbitri onesti nel fischiare contro la squadra del luogo in cui vivono. Questo dovrebbe imbarazzare tutti i napoletani. Qualcosa non va nel modo in cui si vive il tifo".