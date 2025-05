"Il Milan perde la finale e meno male, per fortuna. Sarebbe stato grave se l'avesse vinta. Sembra un paradosso. Provate a immagine i discorsi di Conceicao che parla di due trofei, di essere un fenomeno". Così Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Milan-Bologna 0-1 nel suo video per 'QSVS'. Parole molto dure. Eccole: "Furlani che dice che due trofei non si vincevano da anni. Tutto questo sarebbe stato indegno per la storia del Milan, che avrebbe meritato di vincere solo per i tifosi. Quello che è mancato al Milan contro il Bologna è quello che manca alla società: il cuore".

Milan-Bologna, Ravezzani durissimo contro dirigenza e proprietà!

"La proprietà è fatto da persone con la calcolatrice in mano. Squadra che non ha appartenenza, perché nessuno lo insegna. Per questa dirigenza non è importante vincere, ma avere i conti a posto. Cardinale fa la figura del fantoccio in assenza del vero proprietario. La sconfitta del Milan spero sia salutare. Una vittoria avrebbe potuto fare pensare alla dirigenza di essere vincente, cosa che non è. Sarebbe stata una presa in giro per i tifosi. Questa sconfitta può essere la fine di un incubo. Se il Milan si vuole trasformare nel Bologna o nell'Atalanta, la politica attuale è perfetta. Il tifoso del Milan deve sperare che cambi la dirigenza e la proprietà in queste condizioni penose per la sua storia". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>