Sul futuro di Conte: "Non sono così convinto che vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo: Antonio vince e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli, mi auguro che trovino un accordo".

Sulla lotta Scudetto: "A prescindere da come finirà con il Napoli, secondo me il Parma si salverà: si è ritrovato a lottare per non retrocedere ma è una buona squadra con buoni giocatori. Se la giocheranno Venezia, Empoli e Lecce".