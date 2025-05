Ex Milan, Albertini al miele: "Abbiamo fatto la storia". E su Sacchi e Capello rivela ...

Sul suo arrivo in rossonero: "A 10 anni mi ritrovai a firmare il mio primo cartellino con il Milan. Dai 10 a 15 anni mi accompagnava mia mamma quelle due-tre volte a settimana in cui mi allenavo. A 14 anni ho iniziato ad andare a Milano da solo e a 16-17 anni quando dovevo partire con la Primavera sono andato in collegio, ma a settembre Sacchi mi disse che sarei stato aggregato alla prima squadra in pianta stabile e quello è successo".