'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Como-Milan , recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 terminato 1-2 per i rossoneri di Sérgio Conceição . Dopo il gol dei lariani, siglato da Assane Diao , la rimonta dei rossoneri con le reti di Theo Hernández e Rafael Leão .

Como-Milan, la moviola: perché ammonizione a Morata?

Per la 'rosea', prestazione insufficiente (voto 5,5) per l'arbitro della partita, il signor Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), per due motivi ben precisi. Li analizziamo qui di seguito. Il primo capita al 20', ovvero l'ammonizione comminata ad Álvaro Morata. Il quale, diffidato, salterà la sfida contro la Juventus di sabato pomeriggio in campionato. Si tratta, infatti, di un cartellino giallo molto discutibile.