Stadio Milan, Pellegatti: “Serve per colmare il gap, ma se lo fai con l’Inter…”

"Il tema caldo resta lo stadio. Io mi chiedo, siccome arrivano notizie sul fatto che il Milan reputi obsoleto San Siro, non capisco perché non dicano a Sala che non sono interessati. Non so se vogliano tenere aperto tutto, ma da San Donato e da ambienti vicini ai rossoneri, mi dicono che non vogliono San Siro. Per San Donato si va avanti veloci. Il Milan ha speso 40 milioni per l'iter dello stadio, ha un team importanti. L'Inter può prendere in considerazione l'idea di venire a San Donato, ma non è stato il Milan a chiederlo. A Rozzano non c'è nulla, c'è solo un'ipotesi sulla carta. Con Oaktree ci sono stati dei colloqui. Ci hanno sempre detto che il Milan poteva colmare il gap con le squadre inglesi solo con lo stadio di proprietà. Oggi viene fuori che lo si fa con l'Inter. Basteranno gli incassi condivisi per colmare il gap? Ti vengono dei pensieri, e serpeggia anche un po' la delusione". LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders: messaggi chiari. Deve giocare vicino alla porta: Fonseca che fai?