Restyling San Siro, Milan e Inter risponderanno al Comune — Milan e Inter - questo il retroscena - hanno approfondito il discorso con un occhio, in particolare, sul possibile acquisto dell'impianto sportivo. Questo, forse, è un elemento ancora più determinante, nella questione, rispetto all'analisi dei lavori di ammodernamento. Non a caso Sala ha insistito molto su questo aspetto. Per le società è fondamentale potersi assicurare, in breve tempo, un asset patrimoniale rilevante. Durante l'estate diversi lavori hanno avuto luogo a San Siro, come non accadeva da tempo.

Questo, per 'Tuttosport', può essere letto come segno che Milan e Inter, di fatto, possano aver già dato il via libera a restare a San Siro. Ma anche, al contrario, come la necessità di fare qualcosa dopo anni di inattività. Perché, anche nel caso in cui i progetti di San Donato e Rozzano prendano vita, comunque rossoneri e nerazzurri dovranno restare a giocare allo stadio 'Giuseppe Meazza' per almeno altri quattro anni.

L'ipotesi prevalente, ora, è quella di una permanenza al 'Meazza' — Il quotidiano torinese, però, ha spiegato che gli intrecci con le competizioni internazionali sembrano indicare la permanenza di Milan e Inter a San Siro come ipotesi prevalente. Spinge verso questa direzione anche la sempre più probabile rinuncia di Milano alla finale di Champions League 2027. Un passo indietro motivato dall’impossibilità del Comune di Milano di escludere che in quel momento lo stadio sarà libero da lavori. Una condizione indispensabile per la UEFA.

Milan e Inter, per il momento, continuano a ribadire come non vi sia nulla di scontato. E nel frattempo proseguono (anche) sui progetti avviati a San Donato e Rozzano. Il club di Via Aldo Rossi, in particolare, ha già investito molto su questa opzione. Ma la strada di una vendita di San Siro ai due club, che hanno urgente bisogno di un asset per aumentare ricavi e valutazione, potrebbe fare breccia. Soprattutto per due proprietà rappresentate da fondi finanziari che, come orizzonte per Milan e Inter, hanno quello di una futura rivendita più remunerativa.