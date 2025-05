Milan-Bologna, gara valida per la finale della Coppa Italia 2024/2025: rossoneri in partenza per Roma. Il video del nostro Stefano Bressi

Milan-Bologna, gara valida per la finale di Coppa Italia 2024-25 a Roma. Rossoneri in partenza per la Capitale in vista dell'ultimo atto di mercoledì 14 maggio alle ore 21:00. L'ultimo è sempre lui ... Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi.