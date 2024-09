Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno degli ultimi video pubblicati sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in particolare su una valutazione, dopo le prime uscite, del Milan Futuro di Daniele Bonera. In prima battuta l'opinionista ha sottolineato come il salto tra campionato Primavera e Serie C non sia stato subito particolarmente dalla squadra.