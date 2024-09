Milan, Reijnders deve giocare vicino alla porta. Come fare? L'infortunio di Bennacer...

Il piano potrebbe essere semplice: come scritto qualche giorno fa, Reijnders potrebbe essere l'ideale trequartista da posizionare dietro una punta di movimento come Morata. I due potrebbero scambiarsi le posizioni durante le partite aprendo spazi e mettendo in difficoltà le difese avversarie. Restano due dubbi. Il primo, il modo di giocare di Fonseca. L'allenatore del Milan lo ha detto, punta al pressing e al gioco orizzontale, puntando su tanta corsa e pressione iniziale. Qui Reijnders potrebbe faticare. Il secondo problema arriva dall'infortunio di Bennacer. Il KO di Isma toglie l'altro mediano in rosa e quindi leva a Fonseca un possibile giocare da inserire al fianco di Fofana. Per fare alzare Reijnders, bisognerebbe riprovare Loftus-Cheek da mediano (che ha faticato) oppure puntare sempre di più su Musah, che sembra ancora troppo acerbo in difesa per potere fare quel lavoro da diga che serve. Una mossa va fatta, perché Reijnders da mediano è troppo sprecato e le sue qualità offensive vanno sfruttate. Vedremo quale sarà l'idea di Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, Pedullà: "Fonseca non ha alibi. Prendere provvedimenti in un caso"