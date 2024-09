Milan, Reijnders gioca in un ruolo sbagliato? Con l'Olanda brilla: ecco come

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, pensa a un ruolo diverso per Reijnders: lo schiera come fulcro del centrocampo a tre, protetto da Schouten e Gravenberch. Tijani fa un lavoro importante spostandosi spesso dalla difesa all'attacco. Ma facendo ciò trova spazi importanti in avanti e dialoghi a meraviglia con un certo Zirkzee: un attaccante mobile che si abbassa molto liberando l'area di rigore per gli inserimenti. Questo lavoro potrebbe tranquillamente farlo anche nel Milan, ma cambiando ruolo e posizione in campo. Contro il Parma e soprattutto contro la Lazio, Reijnders ha fatto il 'compitino'. All'Olimpico giocava al fianco di Fofana, ma senza tentare la giocata, senza spingersi in avanti. Passaggi corti e ordinaria amministrazione. Questo Reijnders non può essere lo stesso che spesso si vede con l'Olanda. Ed è per questo che Fonseca deve prendere spunto dalla mossa di Koeman: perché non spostare l'olandese più avanti? Potrebbe dialogare a meraviglia con Morata e Abraham e potrebbe finalmente dare sfogo alle sue capacità di inserimento e balistiche. E con Fofana, Fonseca potrebbe provare Bennacer, per avere un centrocampo fisico e tecnico. LEGGI ANCHE: Milan, Vos subito in prima squadra? Ecco il possibile ruolo