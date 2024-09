Milan, Reijnders fa volare l’Olanda: gol da trequartista navigato | Video

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, questa sera è sceso in campo da titolare con l'Olanda in Nations League contro la Bosnia. Il mediano rossonero, nel corso del match, ha trovato anche la rete del momentaneo 2-1, in pieno recupero nel primo tempo. L'azione è bellissima. Joshua Zirkzee, ex obiettivo del Diavolo lo serve, lui si smarca da trequartista navigato, entra in area, e buca il portiere avversario. Che sia un segnala anche per Paulo Fonseca? Ecco, di seguito, il video della sua perla.