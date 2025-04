Milan, Serafini punge la società sulla questione Paratici: e sul doppio ruolo di Marotta ...

"Comunicato o non comunicato dell'ADISE, il fatto secondo me già che il presidente dell'ADISE sia anche il presidente dell'Inter è come se io facessi anche il presidente dell'ordine degli avvocati e faccio il giornalista. Non ci sta molto elegantemente. Poi come diceva mio papà: "Quando tuona da qualche parte piove". Da una parte c'è questo strana anatema nei confronti di Paratici che è uno squalificato, ma tu puoi comprare un giocatore che è squalificato, puoi assumere un allenatore che è squalificato. Non si capisce perché non dovresti farlo con un direttore sportivo. Dall'altra parte c'è una società che se si spaventa che qualcuno abbaia evidentemente non ha fatto una scelta così convinta, perché se io ho deciso che il mio direttore sportivo è Paratici, il mio direttore sportivo è Paratici. Punto. Siamo alle solite storie".