Criscitiello: "Tradimento di Marotta? Il Milan non era convinto di Paratici"

"Paratici a quanto pare non sarà il direttore sportivo del Milan. Qualcuno ha parlato di qualcosa di anomalo in questa trattativa. Sta di fatto che il Milan non era convinto non per il Paratici direttore, ma per i procedimenti penali e sportivi che ha Fabio Paratici per i suoi trascorsi. Il Milan si era convinto e voleva quindi mettere delle clausole nel contratto di Paratici, ma a quanto pare in molti lo hanno sussurrato nel mondo del calcio, ci sarebbe stato il tradimento di Beppe Marotta. Chiariamo questo punto, senza voler offendere nessuno. Marotta è anche il presidente dell'ADISE, nonché uomo vicino a Gravina, è un pezzo grosso del calcio italiano e merita di avere un ruolo chiave nel sistema. Sembra però che abbia fatto sapere con gentilezza al Milan che un ruolo così importante per Paratici stonava un po' per i procedimenti in atto".