"Spero che non abbia lasciato l'Inghilterra per qualche problema che potrebbe avere avuto lì. A Milano potrebbe trovarsi in un ambiente in cui i tifosi sono arrabbiati con i giocatori. In questa città, abbiamo una bella vita. Puoi avere una vita che avresti potuto avere a New York o Londra, ma in un posto piccolo. Hai club, ristoranti fantastici e molte opportunità. Hai la settimana della moda a Milano".

"Forse verrà e farà un lavoro fantastico perché è un bravo calciatore con un talento fantastico. Qualche settimana fa, ha avuto un infortunio ed è stato fuori per due o tre settimane. Ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato perché ha scelto di venire al Milan. Ha detto che il club è fantastico e che lì puoi fare molte cose. Ho letto tutto, tutte le interviste, anche se non sono il loro manager. È venuto fuori che aveva trascorso una notte nel club di Milano".

"Aveva speso migliaia di sterline. Spero che non sia successo niente di male. Hanno queste serate fuori solo per tornare e dimostrare e mostrare la loro qualità per aiutare la squadra. Il club è lontano dal qualificarsi per le prossime competizioni internazionali. Sono al 9° posto in classifica. Deve concentrarsi sul calcio. Mancano solo nove partite. Non è il momento giusto per farlo. In estate, andrò con lui al club! Ma in questo momento, lo sforzo deve concentrarsi sul calcio". LEGGI ANCHE: Milan, Moncada resta o se ne va? Ecco la verità sul futuro. E sul ruolo … >>>