Calciomercato Milan, in dubbio il riscatto di Walker. E lui la pensa così

Daniele Triolo Redattore 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 10:05)

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno il diritto di riscatto a titolo definitivo del cartellino di Kyle Walker, difensore inglese classe 1990, giunto in rossonero in prestito dal Manchester City nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato.