Calciomercato Milan, Moncada punta forte sul bomber del futuro

Archiviato il pareggio nell'ultimo derby contro l'Inter, auspicando di poter agguantare la finale di Coppa Italia nella sfida di ritorno, il Milan si rituffa in clima campionato senza dimenticare il calciomercato. Sabato a 'San Siro' arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino e sarà un bel test per Mike Maignan e compagni. Ma, intanto, al quarto piano di Via Aldo Rossi, i dirigenti rossoneri stanno già programmando il futuro. A partire dalla rivoluzione nell'organigramma societario e sulla panchina del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA