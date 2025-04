Mick Brown , ex scout del Manchester United ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Football Insider', soffermandosi in modo particolare sul possibile approdo di Dejan Kulusevski al Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan, Kulusevski possibile: l'esperto ha detto che ...

"Kulusevski è uno che potrebbe andarsene quest'estate. Penso che molti giocatori siano frustrati per come è andata la stagione al Tottenham. Ogni volta che li ho visti giocare, lui è stato uno dei loro migliori giocatori, se non il migliore, quindi non vorranno perderlo a meno che non arrivi un'offerta davvero importante. Ho sentito che un paio di club italiani lo hanno messo sotto tiro: il Milan e il Napoli . È un campionato e un paese che conosce dopo il periodo trascorso alla Juventus, quindi un ritorno potrebbe fargli comodo. Penso che sarà interessato a queste mosse se gli si presenterà l'opportunità. Penso che sarà sicuramente fattibile, anche se il Tottenham non volesse lasciarlo andare, perché lui vorrebbe continuare a giocare ai massimi livelli. È sicuramente abbastanza bravo da farlo, quindi non mi sorprenderebbe vederlo andare". LEGGI ANCHE: Milan, Moncada resta o se ne va? Ecco la verità sul futuro. E sul ruolo … >>>