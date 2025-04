Il sempre più probabile arrivo di Fabio Paratici al Milan potrebbe portare come conseguenza l'innesto di Dejan Kulusevski. Lo svedese, già seguito in passato dai rossoneri quando ancora era un calciatore della Juventus, sembra infatti essere in uscita dal Tottenham, dove il dirigente italiano ha svolto il suo ultimo incarica da DS. Gli Spurs, tra l'altro, sono uno dei club che stanno spingendo per farlo tornare dopo la squalifica, per terminare ciò che aveva cominciato. L'accordo con il Diavolo sembra però ormai ad un passo e attenzione, a quel punto, alle possibili mosse di calciomercato.