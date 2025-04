Milan, Paratici verso l’ufficialità: Giani e Moncada insieme nell’area scouting?

L’ufficialità per l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan non sembra poi cosi lontana: convivenza Giani-Moncada?

Alessia Scataglini 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 13:33)

L’ufficialità per l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan non sembra poi cosi lontana. Nonostante un’intesa di massima raggiunta nelle ultime ore, la fumata bianca ancora non è arrivata. Come riferito da Tuttosport, restano da risolvere alcune questioni, tra cui la volontà dell’ex dirigente della Juventus e del Tottenham di portare con sé alcuni suoi uomini di fiducia.