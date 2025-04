Milan, Jovic sulle orme di Ibrahimovic? Ecco il dato clamoroso. Il futuro ...

Com'è possibile paragonare Luka Jovic , n° 9 del Milan, a Zlatan Ibrahimovic ? Se fino a qualche tempo fa questo parallelismo poteva sembrare quasi blasfemo, c'è un dato che viene in soccorso per spiegarlo. Nella storia del club rossonero, infatti, il serbo è il centravanti con la migliore media gol (1 ogni 131') alle spalle dello svedese (1 ogni 128'). Chiaramente vanno pesati i due apporti, ma a dispetto della narrativa su di lui l'ex Fiorentina si sta ritagliando un posto nelle gerarchie. A parlarne, questa mattina, è stato il 'Corriere dello Sport', che ha fatto notare come la sua rinascita sia quasi una sorpresa.

Milan, Jovic tallona Ibrahimovic in un dato curioso: futuro scritto ma ...

Come detto Luka Jovic ha avuto poco spazio in stagione, ma nelle ultime uscite si sta ritagliando il suo spazio. E contro la Fiorentina è stato addirittura preferito a Santiago Gimenez. I compagni lo incoraggiano, come dimostra uno degli ultimi post 'Instagram' di Rafael Leao che recita 'Così ti voglio'. Anche lo stesso Sérgio Conceicao lo ha elogiato recentemente. Il futuro, in ogni caso, sembra scritto. Con l'ingaggio che percepisce (2,5 milioni di euro netti a stagione), difficilmente potrà rimanere in rossonero. A meno che in questo scorcio finale di stagione non faccia qualcosa di strepitoso.