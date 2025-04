"È chiaro che in fase offensiva potevamo fare meglio e dare un senso alla mole di gioco che abbiamo sviluppato, ma che poi in termini di tiri potevamo fare di più. Abbiamo avuto ad inizio secondo tempo due occasioni clamorose davanti al portiere e non siamo riusciti a concretizzarle, loro sono stati bravi in questo, soprattutto nell’occasione dell’1-0. Poi c’è stato l’autogol che ha messo la partita in salita. Dobbiamo capire gli errori, essere sensibili e responsabili nel capire che siamo una squadra giovane e chiaramente ogni tanto degli errori li commettiamo, ma dobbiamo essere bravi a capirli, resettarli, metabolizzarli per migliorare sia come singoli che come squadra".