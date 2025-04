Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulla sua carriera in rossonero e non solo

Fabio Barera Redattore 8 aprile - 11:30

Giovanni Galli, ex portiere del Milan dal 1986 al 1990, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sulla sua carriera in rossonero e non solo. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

Milan, stoccata di Giovanni Galli ai fondi americani: e quel paragone con Berlusconi ... — Sull'arrivo al Milan: "Un salto notevole. Trovarmi in un calcio che non sapevo cosa fosse, giocare in un grande club ed essere al cospetto di Berlusconi. Ci fece capire subito le sue intenzioni. Tu dovevi solo giocare a calcio, al resto pensava la società. Tutti avevano un compito. Dalla casa al medico, chiamavi e il problema era risolto. Se avevi il permesso di Galliani potevi parlare direttamente con Silvio. Oggi sono rimaste cinque cose: storia, maglia, tifosi, Milanello e San Siro. Per il resto, chi chiami? Un fondo americano? Una volta eravamo dipendenti di un’azienda che aveva un capo riconosciuto. Oggi ogni giocatore è un’azienda a sé e che a sua volta appartiene a una multinazionale".