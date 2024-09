Milan, la stagione è già a rischio. Morata è un leader, ma non fa miracoli

Passiamo al campo, alle questioni tattiche e a quelle che possono essere discusse senza dover essere un dirigente o una persona vicinissima all'ambiente rossonero. Pavlovic è, sicuramente, la nota positiva di questo inizio di stagione. Il giocatore serbo ha grinta, fame, determinazione e, soprattutto, è un difensore pessimista. Mette sempre in conto un proprio errore o un rimbalzo sbagliato del pallone, riuscendo così a intervenire lì dove gli altri non riescono. C'è, però, qualcuno che si pente di non averlo avuto nel pareggio di San Siro contro il Torino e vogliamo, immediatamente, spiegare una cosa. Nei due gol della Lazio , prima di Castellanos e poi Dia , è proprio Pavlovic a perdere la propria marcatura. Si fa anticipare in entrambi i casi e, anzi, nella prima rete neanche nota la presenza dell'attaccante biancoceleste alle sue spalle: basta riguardare anche solo gli highlights.

Morata non fa miracoli

Dalla difesa passiamo all'attacco, poiché il discordo di Pavlovic vale anche per Morata. Il centravanti spagnolo è il numero 9 della nazionale campione d'Europa, vero, ma non è certamente il giocatore che ti fa la differenza in campo. Sia chiaro, le qualità di Morata non si discutono e rappresenta il degno sostituto di Olivier Giroud. Ciò nonostante, aspettarsi che sia proprio lui a riportare il Milan a battagliare per lo scudetto è alquanto difficile. La sua esperienza, il suo carisma e la sua leadership non possono che far bene, in particolar modo in questo momento, ma mettere sulle sue spalle tutte le aspettative di una tifoseria intera è certamente deleterio. Morata può essere un leader di questo Milan, ma non fa mica miracoli.