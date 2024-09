Tonali di nuovo in Nazionale e l’Italia torna a vincere: Milan pentito?

Tonali torna in Nazionale e riaccende l'Italia. Al Milan si pentono di averlo venduto? Non deve accadere lo stesso con Theo Hernandez

Gara emozionante al Parco dei Principi di Parigi tra l' Italia di Luciano Spalletti e la Francia , vice-campione del mondo e semifinalista degli ultimi Europei di pochi mesi fa. Il pronostico per questo primo incontro di Nations League sembra scontato: la squadra di Didier Deschamps è superiore in termini di classe, esperienza e profondità della rosa, mentre gli azzurri soffrono la mancanza di talento puro, soluzioni alternative e, soprattutto, fiducia nelle proprie capacità.

Il grande ritorno

Era il 12 ottobre quando le forze dell'ordine si presentarono a Coverciano per consegnare un avviso di garanzia a Sandro Tonali in relazione al caso scommesse. Da quel momento è iniziato un vero incubo per l'ex centrocampista del Milan: l'uscita anticipata dal ritiro della Nazionale, l'ultima partita in Champions League con il Newcastle, e infine la lunga squalifica di 10 mesi a seguito del patteggiamento. Ora il cerchio si è finalmente chiuso, con Luciano Spalletti che lo schiera subito titolare contro la Francia. Con lui l'Italia cambia. L'ex Milan diventa subito leader del centrocampo, partecipando anche al primo gol degli azzurri con un clamoroso colpo di tacco volante per Federico Dimarco che insacca in rete. Ora Tonali indossa la maglia del Newcastle e a Casa Milan si mangiano le mani.