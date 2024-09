Milan, Ricci è quello che ti manca. Italiano, forte e non solo: ecco il suo valore

Nations League, l'Italia riparte dopo il bruttissimo Europeo. La squadra di Luciano Spalletti batte 3 a 1 la Francia in rimonta, convincendo, specialmente nella ripresa. Tantissimi spunti anche per il Milan. Se guardiamo dal lato francese, prestazioni abbastanza negative di Fofana e Theo Hernandez (Equipe molto critica). Si salva il solito Mike Maignan. Spunti per il passato e per il futuro, dall'Italia. Tra i migliori in campo Sandro Tonali, ex Milan, e Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha giocato una partita al top, tenendo le redini della mediana insieme all'ex rossonero. Potrebbe essere un monito per la dirigenza del Milan, in vista delle prossime sessioni di calciomercato.