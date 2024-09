Derby: il Milan detiene ancora un record, nonostante le 6 sconfitte di fila

Milano è la città in cui la rivalità tra Inter e Milan raggiunge il massimo apice. Questa competizione si è sviluppata nel corso dei decenni attraverso il confronto tra grandi campioni (Piola contro Meazza, Mazzola contro Rivera, Matthaus contro Van Basten, Ibrahimovic contro Lukaku), sorprendenti cambi di maglia (tra cui Pirlo, Seedorf e Ronaldo "Il Fenomeno") e l'avvicendamento di allenatori leggendari come Helenio Herrera e Nereo Rocco negli anni '60, Trapattoni, Sacchi e Capello negli anni '90, fino ad Ancelotti e Mourinho nei 2000, tutti capaci di conquistare i più importanti trofei internazionali. Le sorti alterne di Inter e Milan sono il tema di discussione in tutta la città, dai bar ai tram, leggendo la milanesissima Gazzetta dello Sport. Con ben 239 incontri disputati, il derby è l'emblema di Milano e, come la città stessa, è cambiato nel tempo.