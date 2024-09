Milan, un calciomercato molto oneroso: ora serve vincere

Siamo nella pausa per il campionato, con le nazionali impegnate nella Nations League e in partite di qualificazioni per le varie competizioni internazionali. Il calciomercato è finito da più di una settimana , ma le voci non si placano mai, visto che non manca molto tempo a gennaio. Ma quanto ha speso il Milan in estate? Cifre e investimenti importanti.

Calciomercato Milan - Spese estive importanti: ora serve la risposta dal campo

Il calciomercato del Milan, come riporta 'Il Corriere dello Sport', è stato molto importante dal punto di vista economico. Solo guardando ai cartellini e senza bonus di sorta, la dirigenza rossonera ha investito circa 75 milioni di euro per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. L'acquisizione più onerosa è stata quella per Youssouf Fofana, arrivato al Milan dal Monaco per 20 milioni di euro e 3 milioni di ingaggio per i prossimi quattro anni, per un impatto a stagione di 10,5 milioni. A bilancio, pesa di più Alvaro Morata: circa 11 milioni a stagione. Il calciomercato estivo dei rossoneri, si legge, peserà sul bilancio del Milan per oltre 50 milioni di euro. Il costo annuo della rosa del Milan è aumentato rispetto alla scorsa stagione di circa 25 milioni di euro, perché si è passati dai 150 milioni del settembre 2023 ai 175 milioni del settembre 2024. 'Il Corriere' riporta i calcoli del Cies: il Milan è al ventiduesimo posto in Europa e al terzo in Italia, dietro alla Juventus (nona con 626 milioni), appena alle spalle del Napoli (21º con 394 milioni) e davanti all'Inter (24ª con 329 milioni). Un calciomercato importante che ha rinforzato la rosa, ora saranno Fonseca e il campo a parlare. LEGGI ANCHE: Milan, Moncada in scadenza di contratto: cosa filtra sul futuro