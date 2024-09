Milan, grana Nazionali: guai per Fonseca. Pulisic salta il Venezia?

Christian Pulisic , come scrive Gazzetta.it, farà 16 mila chilometri in aereo per le amichevoli degli Stati Uniti contro il Canada e nella notte tra martedì e mercoledì contro la Nuova Zelanda. Deve fare Milano-Kansas City-Cincinnati-Milano in una decina di giorni. La rosea ricorda come la scorsa stagione tornò da questo tour de force giocando forse la peggiore partita con la maglia del Milan: il derby contro l'Inter . Forse influenzato anche dalla stanchezza del viaggio.

Milan, Pulisic ritorna molto tardi: salta il Venezia? Dubbi nazionali per Fonseca

Fonseca, si legge, potrebbe tenerlo in panchina contro il Venezia di sabato, poco più di 48 ore dal suo rientro a Milano. Anche perché il Milan dovrà affrontare poi la prima in Champions contro il Liverpool e l'Inter. Due partite in cui Pulisic dovrebbe essere titolare. Un turno di riposo potrebbe fare bene, anche se, si legge, Chukwueze, tornerà in Italia mercoledì, come Pulisic, Bennacer, Reijnders e Musah. Samu giocherà a Kigali, in Ruanda, con la Nigeria, poi viaggerà verso Milano. Non il massimo per un Milan che avrà bisgno di tutti in una settimana cruciale. Inoltre, come scrive la Gazzetta, Pulisic dovrebbe giocare titolare almeno la prima amichevole, questo perché è il simbolo della Nazionale del nuovo tecnico Pochettino.