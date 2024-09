Milan, Chukwueze scherza con Lookman: “Vai in Arabia Saudita”

Direttamente dal ritiro della nazionale nigeriana, Samuel Chukwueze ha recentemente fatto una battuta su Ademola Lookman . Chukwueze ha suggerito a Lookman di prendere in considerazione un trasferimento in Arabia Saudita . Il consiglio è di seguire la tendenza di molti calciatori di alto profilo che si stanno spostando verso il ricco campionato saudita. Anche se le parole di Chukwueze erano chiaramente in tono scherzoso , riflettono un trend crescente nel mondo del calcio, dove le offerte finanziarie provenienti dal Medio Oriente stanno attirando sempre più giocatori.

Lookman, ha avuto una stagione positiva con l'Atalanta, ed è stato al centro dell'attenzione di diversi club europei. Tuttavia, l'intervento di Chukwueze evidenzia come il mercato saudita stia diventando una destinazione sempre più rilevante per i calciatori di livello internazionale. Le sue parole sono state un modo per sottolineare come le opzioni per i giocatori di talento siano molteplici e non limitate solo ai grandi club europei.