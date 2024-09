Milan, Morata per la svolta: il Derby contro l’Inter per partire davvero

L'assenza di Morata è stata molto importante per il Milan. È vero molti problemi dei rossoneri sono arrivati in difesa, ma in avanti si è sentita tanto l'assenza di una vera prima punta. Non solo sul campo, anche la leadership dello spagnolo è mancata terribilmente a tutti i rossoneri. E ora è il momento perfetto per ritornare in campo. Il piano sembra chiaro: magari qualche minuto nella ripresa contro il Venezia per riprendere il ritmo gara e poi titolare nella doppia sfida fondamentale contro il Liverpool e contro l'Inter. Due partite che potrebbero lanciare la stagione rossonera, o affossarla ancora di più. Affrontarla con un Morata in più, può essere fondamentale per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic show contro Yamal. Social pazzi di lui: è il vero colpo? >>>