Il piano è di farlo sedere in panchina e, se possibile, inserirlo durante la partita per dargli minuti di gioco e ritmo. Questo permetterà di essere pronto e in forma per le successive due gare contro il Liverpool e l'Inter. Se tutto andrà bene, e visto il prestigio dei due match, non è escluso che Fonseca possa decidere di schierare Morata fin dall'inizio.

Il sostituto — La partita contro il Venezia potrebbe essere l'occasione per Tammy Abraham di partire titolare. L'attaccante inglese ha fatto una buona impressione al Milan: ha parlato chiaramente in conferenza stampa, ha mostrato affetto e gratitudine per la maglia e ha fornito un assist a Rafael Leao pochi minuti dopo il suo ingresso in campo contro la Lazio. La mancata convocazione nella nazionale inglese gli darà l'opportunità di migliorare la sua forma fisica e di comprendere meglio le esigenze di Fonseca. Perciò, scendere in campo dall'inizio a San Siro sembra ormai una scelta quasi inevitabile per Abraham.

L'importanza di Morata — Il tutto in attesa che Morata torni a essere completamente operativo. Il Milan, infatti, ha sicuramente bisogno del Campione d'Europa in carica sul campo, visto che è il principale attaccante designato della squadra rossonera, ma ha forse ancor più necessità della sua presenza nello spogliatoio, serve la sua leadership, il suo atteggiamento e il suo serio approccio professionale, considerando anche come sono andate le partite di Leao e compagni senza di lui. LEGGI ANCHE: Fonseca, Maignan e Theo: Milan, ecco i consigli del tuo amico Papin >>>